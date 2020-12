Van Aert over Pidcock: “Er lijkt een nieuw hoofdstuk te zijn aangebroken in het veldrijden”

Zondag kijkt iedereen vooruit naar het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Namen, maar veel crossliefhebbers zullen ook reikhalzend uitkijken naar de prestaties van Tom Pidcock en Eli Iserbyt. Volgens Van Aert is er misschien wel zelfs een nieuw tijdperk aangebroken in de cross.

“Wat Pidcock deed in Gavere, was straf”, aldus Van Aert tegenover Sporza. “Mathieu was goed, dat zagen we zaterdag al. Maar zondag was Pidcock gewoon beter. Dat is de laatste jaren nog niet vaak gebeurd. Het lijkt erop dat er een nieuw hoofdstuk is aangebroken in het veldrijden. Ik hoop dat ik me er vooraan kan tussen zetten.”

Na een tiendaagse trainingsstage in Spanje verwacht de Kempenaar er het nodige van. “Er zijn wel enkele procentjes bij gekomen. Ik heb het allemaal wat serieuzer aangepakt na mijn eerste crossen. In Gerona heb ik hard getraind. Ik zou nu beter moeten zijn, maar dat is geen garantie op succes”, eindigt hij.

Van Aert reed dit seizoen al drie crossen. In zijn eerste weekend eindigde hij als derde in Kortrijk en Tabor, een week later strandde de Vlaming op plaats vier in Boom.