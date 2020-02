Van Aert op hoogtestage: “Wil zelfde voorbereiding voor klassiekers als vorig jaar voor de Tour”

Wout van Aert heeft een nieuwe mijlpaal in zijn comeback bereikt: winnen. “Dit is zo belangrijk om het seizoen af te sluiten. Maar vooral, dit is het niveau dat ik van mezelf verwachtte. De winter afsluiten met een aantal topvijfplaatsen? Nee, dat wilde ik niet.” Van Aert vertrekt maandag voor drie weken naar Tenerife.

“Er hing voor de cross spanning in en rond de camper”, vertelt Wout van Aert na zijn zege in de Krawatencross. “En dat lag aan mij. Ik was nerveus en dat straal je dan af op de mensen rondom jou. Mijn entourage wist dat ik heel hard naar deze wedstrijd uitgekeken had. Alsof we met z’n allen naar een kampioenschap toeleefden. Nee, het voelde niet aangenaam.”

Het was vorige maandag dat Van Aert een plotse ingeving kreeg. Nu ja, plots… “Mathieu is er niet meer bij. Dan komen er kansen. Dat weet iedereen. En op het WK eindigde ik uiteindelijk niet zo ver achter Tom Pidcock en Toon Aerts. Dus… Het kan misschien in Lille, redeneerde ik. Bovendien: heel wat toppers hebben na zo’n WK wat last van decompressie. Terwijl ik nog hongerig ben. Dit werd pas mijn zevende cross deze winter. Ik was op en top gemotiveerd.”

“Piek valt iets te laat”

De drievoudige wereldkampioen kwam nog één keer terug op die gemiste medaille in Dübendorf. “Ik had richting dat WK een eerste piek gepland. Maar ik denk dat die piek – door de ziekte in de week voor Zonnebeke en Hoogerheide – net een paar dagen te laat kwam. Niet dat er op het WK meer had ingezeten dan een medaille. Zilver of brons had wel gekund. Deze week voelde ik me op training bijzonder goed. Ik geraakte overtuigd dat ik vandaag in orde zou zijn.”

Rond halfkoers begon Van Aert in zijn geboortedorp aan een solo. Aangemoedigd door duizenden fans. Het gaf de Kempenaar vleugels. “Ik ben in deze cross altijd fel toegejuicht geweest. Maar ik merk dat de mensen na mijn val nog meer meeleven met mij. Dat gevoel overweldigde mij al in Loenhout, waar ik mijn eerste cross reed. Dat heeft me toen mee gemotiveerd om te blijven werken. De extra steun van mijn supporters vandaag heeft me hier vooruitgestuwd. Ik heb genoten van het thuiskomen.”

Morgen staat nog Merksplas op het menu. Tenminste, als Ciara geen roet in het eten gooit. Maandag vertrekt Van Aert naar de Teide in Tenerife voor een hoogtestage van drie weken. “Met een overwinning op zak als geweldige opsteker. Kijk, dit is het niveau dat ik van mezelf verwachtte. De winter afsluiten met een aantal topvijfplaatsen? Nee, dat wilde ik niet. Maar dit is wel een mooie stap. Ik ben op een maand tijd veel verbeterd. Het niveau dat ik haal is eigenlijk nog een grotere boost dan de overwinning op zich.”

Min twee kilo

En wat hij op de Teide gaat doen, daar windt Van Aert ook geen doekjes om. “Enerzijds denk ik dat ik nu scherp genoeg sta. Anderzijds… Door die lange en zware revalidatie in de fitness heb ik wat extra gewicht aan arm- en beenspieren gepakt. Daar kan nu nog wat vanaf. Hoeveel? Een kilogram of twee, denk ik. Dat ga ik wel kunnen volgen.”

“Tijdens de Tour van vorig jaar merkten we dat Amund (Grondahl Jansen, red), Mike (Teunissen) en ikzelf, met andere woorden de drie jongens die uit de klassiekers kwamen nog iets sterker waren dan in het voorjaar. Dat willen we nu proberen nabootsen richting de klassiekers. Ik heb daar altijd goed op gereageerd, dus voor mij zou dat de ideale voorbereiding moeten zijn. Persoonlijk moet ik in eerste instantie wat duurvermogen koppelen aan de intensiteit die ik de voorbije weken opbouwde. Zodat die intensiteit er op de weg ook is na zes uur.”

Ronde en Roubaix

Van Aert hoopt weer helemaal top te zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Dat is het doel, ja. Vorig jaar was ik dat tussen Milaan-San Remo en de E3 Harelbeke. En was ik in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix net dat tikkeltje over mijn top. Zeker met die blessure lijkt het me nu realistischer om iets later te mikken. Ik wil wel degelijk ook goed zijn in die eerste koersen die ik rijd, hé. Maar ik mik erop om in de Heilige Week echt honderd procent te zijn.”