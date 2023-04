Drie van de zeven Jumbo-Visma-renners met veelbesproken bandendrukregelaar in Roubaix

Jumbo-Visma heeft laten weten dat Christophe Laporte, Edoardo Affini en Dylan van Baarle morgen met de bandendrukregelaar van Gravaa in Parijs-Roubaix zullen rijden. Wout van Aert heeft ervoor gekozen om voorlopig niet gebruik te maken van de nieuwe KAPS-technologie.

Met de bandendrukregelaar kunnen de renners middels een knopje op het stuur lucht uit hun banden laten lopen en vervolgens weer oppompen. Voor een koers als Parijs-Roubaix is de bandendrukregelaar een handige tool, omdat kasseien en asfalt een andere ideale bandendruk hebben.

“Vorig jaar na Parijs-Roubaix hebben we contact gezocht met Gravaa en in december 2022 hebben we tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix een eerste test gedraaid”, vertelt Jenco Drost, Head of Performance Equipment bij Jumbo-Visma. “De resultaten waren positief. We hebben de technische voordelen ervaren, maar ook gemerkt dat KAPS zorgt voor meer comfort op de fiets. De renners die het systeem gebruikten, hadden minder last van hun armen na het bedwingen van de zoveelste kasseienstrook.”

Jumbo-Visma bezit in totaal vier wielsets, waardoor KAPS in de toekomst nog vaker zal worden gebruikt. “We gaan per wedstrijd en per renner een afweging maken”, eindigt Drost.