Van Aert na tweede ritzege in Dauphiné: “In de finale was het weer stressen”

Na twee keer nét niet, is het vandaag wel weer raak voor Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma spurtte na een bijzonder spannende finale naar de zege in Chaintré, voor zijn landgenoot Jordi Meeus en de Brit Ethan Hayter.

Na afloop keek Van Aert terug op een zeer hectische finale. De geletruidrager wist namelijk pas in de laatste honderd meter de vroege vluchters te overvleugelen. “Het was opnieuw een nerveuze finale, nadat het er eerst op leek dat we de rit onder controle hadden. De koplopers begonnen op een bepaald moment echter te versnellen en we verloren steeds meer terrein. In de finale was het weer stressen.”

“Het was echt kantje boord, maar ik wist ze nog net voor de streep te passeren. Dit is heel erg mooi. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken. Dat zegt iedereen na een overwinning, maar vandaag reden ze echt allemaal voor mij. Als zelfs de klassementsrenners van 60 kilogram in de finale op kop rijden… Dan moet je het ook wel afmaken. Christophe (Laporte, red.) deed in de finale nog een geweldige beurt.”

Met een eerste, zesde, tweede, tweede en eerste plaats is Van Aert de regelmaat zelve. In het algemeen klassement heeft de alleskunner nu een voorsprong van 1m03s op Mattia Cattaneo, ploegmaat Primož Roglič is op 1m06s de voorlopige nummer drie. Van Aert denkt voorlopig echter niet aan de eindzege, zo liet hij vanochtend voor de start nog weten. “Ik sta er nog steeds goed voor in het klassement, maar ik geloof nog altijd niet dat het mogelijk is om te winnen.”