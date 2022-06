Van Aert leidt met ruim verschil in Dauphiné: “Maar geloof nog altijd niet in eindwinst”

Nadat Wout van Aert de openingsrit van het Critérium du Dauphiné won, greep hij er driemaal net naast. Dankzij zijn sterke tijdrit van gisteren, staat hij wel ruim aan de leiding in het klassement. “Maar ik geloof nog altijd niet dat het mogelijk is om te winnen”, zegt Van Aert voor de start van rit vijf tegen Cycling Pro Net over zijn kansen in het algemeen klassement.

In de dagwinst heeft Van Aert voorafgaande aan de etappe naar Chaintré meer vertrouwen. “We zouden graag weer een sprint krijgen. Het is opnieuw een mooie kans voor mij. Maar het is ook aan de andere teams om ons te helpen. Eerst gaan we de gele trui beschermen. Als we daarna hulp krijgen, dan zullen we bijdragen in de achtervolging”, aldus de Belgisch kampioen, die zich niet druk maakt om zijn twee tweede plaatsen van de afgelopen dagen.

“Het is normaal dat je als profwielrenner meer wedstrijden verliest dan dat je er wint. Zo probeer ik er naar te kijken: het is nog altijd beter om net te kort te komen door, bijvoorbeeld, tweede te worden dan helemaal niet mee te doen voor overwinningen. Zelfs als ik naast de zege grijp, is het mooi om te zien dat ik de benen heb om mee te doen voor de winst. Dat is goed voor het vertrouwen.”

Algemeen klassement

Van Aert vertelt ook dat hij zich “best moe” voelt na de tijdrit van gisteren, waarin hij nipt geklopt werd door Filippo Ganna. “Ik begin de inspanningen te voelen, maar dat is ook niet abnormaal. Ik focus me op vandaag en morgen. Vanaf het weekend zullen we wel zien hoe het gaat. Ik sta er nog steeds goed voor in het klassement, maar ik geloof niet altijd niet dat het mogelijk is om te winnen”, zegt de klassementsleider.

Momenteel heeft Van Aert 53 seconden voorsprong op Mattia Cattaneo, de nummer twee van het klassement, en 56 seconden op zijn ploeggenoot Primoz Roglic, de derde in de stand. In het weekend staan twee aankomsten bergop op het programma. Zaterdag finisht de etappe in Vaujany, zondag op Plateau de Salaison.