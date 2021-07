Van Aert: “Legendarische dag voor het wielrennen”

Een legendarische dag voor het wielrennen. Zo omschreef Wout van Aert de dertiende etappe van de Tour de France, waarin Mark Cavendish het 46 jaar oude recordaantal zeges van Merckx evenaarde.

“Voor wat Cavendish allemaal doet, kan ik alleen maar respect hebben”, vertelde Van Aert na de finish. “Ik denk dat het een legendarische dag voor het wielrennen is als je het record van Merckx evenaart. Ik denk dat het stom zou zijn om ze nu te gaan vergelijken, maar het is wel… wauw!”

De Belgische kampioen van Jumbo-Visma kwam zelf als vijftiende over de streep, nadat hij in de slotfase ingesloten raakte. “Er was kans op waaiers en er was ook heel veel stress in het peloton. Het doel was om Jonas Vingegaard goed vooraan te houden en ik wilde zelf ook een sprint rijden. Ik had gehoopt op wat meer actie, maar daar was de wind niet sterk genoeg voor.”

“Op het laatst zat ik wel goed. Op twee à drie kilometer van het einde werden Mike Teunissen en ik een beetje overvleugeld en op 500 meter van de meet raakte ik weer ingesloten. Het was het vandaag net niet, jammer genoeg”, aldus Van Aert.