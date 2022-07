Van Aert, Kuss en Benoot loodsen Vingegaard naar Alpe d’Huez: “Jonas is de sterkste in koers”

Jumbo-Visma is tijdens de eerste etappe van Jonas Vingegaard in de gele trui, met finish op Alpe d’Huez, niet in de problemen gekomen. Het Nederlandse team liet de ritzege aan vluchter Tom Pidcock en zag Vingegaard de demarrages van Tadej Pogačar counteren. Toch waken Wout van Aert, Tiesj Benoot en Sepp Kuss voor de feeststemming. “We mogen nog niet achterover gaan leunen”, aldus Kuss.

“Dit was de eerste testdag voor Vingegaard”, aldus Wout van Aert, die pas op Alpe d’Huez afhaakte bij de favorietengroep. Maar ook daarvoor speelde Van Aert zijn rol “Het was een superzware dag, zeker na rit van gisteren. We zijn goed hersteld als ploeg en waren klaar om de trui te verdedigen. Ik heb afgezien vandaag, maar voelde me wel goed.”

“Ik heb geprobeerd te controleren en af en toe door te trekken op de klimmen”, legt Van Aert uit bij Sporza. Uiteindelijk wist gele trui Vingegaard stand te houden in de finale op Alpe d’Huez, ondanks enkele aanvallen van Tadej Pogačar. “Jonas is een pluimgewicht, dus dat is wel een voordeel op zware beklimmingen. Hij heeft een grote evolutie doorgemaakt, nadat we in hetzelfde jaar in ploeg zijn gekomen. Hij heeft veel meer vertrouwen. Dat is een groot verschil met toen. Hij durft ook dingen uit te spreken.”

Sepp Kuss: “Mogen niet achterover gaan leunen”

De laatste man in dienst van Vingegaard op Alpe d’Huez was Sepp Kuss, die het tempo zo erg opvoerde voor zijn kopman dat alleen Pogačar, Geraint Thomas en Enric Mas konden volgen. “Op de slotklim wilden we een goed tempo rijden. We wisten dat Pogačar zou gaan aanvallen, maar Jonas reageerde meteen en dat ging dus super goed”, aldus Kuss tegen de NOS.

“We wilden ook niet te gek doen vandaag. Gisteren was zo zwaar, dat iedereen moe was vandaag. Er komen nog veel zware etappes aan, dus we mogen nog niet achterover gaan leunen, maar we hebben een sterk team. En het is duidelijk dat Jonas de sterkste renner in de koers is nu.”

Tiesj Benoot: “Verwachten bestookt te worden in de Pyreneeën”

Tiesj Benoot maakte ook deel uit van de Jumbo-Visma-trein. “Maar voor mij persoonlijk was het niet de beste dag. Ik heb wel werk kunnen doen, zo hebben we de rit goed gecontroleerd. De kopgroep vormde geen gevaar”, aldus Benoot. “We wilden het een beetje zwaarder maken op Croix de Fer, maar daarna kreeg de kopgroep weer meer tijd voor ritwinst.”

Het optreden van Vingegaard op Alpe d’Huez geeft Benoot en zijn ploeggenoten vertrouwen. “We verwachten meer bestookt te worden in de Pyreneeën, maar dit is ook een zeer belangrijke dag om overleefd te hebben”, aldus de Belg bij Sporza.