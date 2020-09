Van Aert geschrokken na duw Sagan: “Ik kreeg de volle laag terug” woensdag 9 september 2020 om 18:16

Wout van Aert kreeg in de laatste honderd meter van de etappe naar Poitiers een flinke duw van Peter Sagan, die vervolgens teruggezet werd naar de 85e plaats. Van Aert zelf eindigde daardoor op plaats drie. “Toen Sagan mij duwde, was ik direct mijn momentum kwijt. Ik ben zeer geschrokken. Het is al gevaarlijk genoeg.”

“Ik sprint op een lijn aan de zijkant. Dat is mijn goed recht, want ik begin daar. Als ze dit willen toelaten, volgen ze het reglement niet”, foetert de renner van Jumbo-Visma na in het flashinterview.

Niet alleen de duw van Sagan schokt Van Aert, ook zijn gedrag na de etappe. “Het is heel vreemd dat ik ook nog de volle laag terug krijg daarna. Ik heb hem geprobeerd aan te spreken op zijn gedrag na mijn vloeken, maar er was weinig mogelijkheid tot een gesprek.”

Van Aert zelf moest te vroeg aanzetten om nog aanspraak te maken op de zege. “Ik zat te ver. Ik moest vroeg aangaan om niet ingesloten te geraken, een perfecte sprint was het dus zeker niet. Als ik wat later was begonnen, dan had ik kunnen winnen. Maar ik begon dus van te ver.”