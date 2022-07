Van Aert geklopt door Lampaert: “Het was even schrikken dat Yves sneller was”

Video

Wout van Aert leek op weg naar de winst in de openingstijdrit van de Tour de France. De Belg had de beste tijd terwijl vrijwel alle grote namen al binnen waren, maar uiteindelijk deed Yves Lampaert toch nog beter. “Het was even schrikken dat Yves sneller was, maar ik kan alleen maar zeggen: chapeau”, zei een sportieve Wout van Aert, nadat hij het nieuws vernam.

“Uiteraard kwam ik om te winnen. Ik had de snelste tijd aan de finish, ik had al mooie namen geklopt”, aldus Van Aert, die de regenval na zijn binnenkomst langzaam maar zeker een beetje af zag nemen. Van degenen die in volledig natte omstandigheden reed, was hij dus de snelste. “Ja, maar daar koop je niks voor. Het zou ook heel lullig zijn om nu te zeggen dat het aan de omstandigheden ligt. Ik denk dat iedereen tot nog toe zeker op natte wegen heeft gereden, dus ik denk dat Yves gewoon sneller heeft gereden.”

Rekende Van Aert zich al rijk, nadat hij binnenkwam? “Ik dacht eigenlijk niks. Ik dacht eigenlijk dat Yves de laatste specialist was, op papier, maar ik wou gewoon nog afwachten tot iedereen gereden had. Dat was blijkbaar met recht en rede, chapeau aan Yves.”

Van Aert wil zijn nederlaag van Lampaert dan ook niet afschuiven op de weersomstandigheden. “Het is nu inderdaad droog, maar ik denk dat de weg altijd nat is geweest. Ik ben er geen fan van om achteraf zulke dingen te roepen. Voor de derde keer: chapeau aan Yves, want hij heeft heel snel gereden. Ik ga het niet nog eens zeggen”, kan hij alweer lachen.

Met het oog op de komende dagen ziet het er alleszins goed uit voor Van Aert. De benen waren namelijk goed. “Ja, toch wel. Ik denk dat ik in de bochten niet overdreven snel ging, maar wel goede lijnen reed. Ik heb me niks te verwijten. Het ging vooruit. Voorlopig heb ik de tweede tijd, dat bewijst ook dat ik snel gereden heb.