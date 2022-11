‘Van Aert en Van der Poel zullen bij terugkeer in het veld direct winnen’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast blikken Maxim en Youri vooruit op de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veldrijden. Welke crossen staan er voor beide heren op het programma? En wie heeft de beste papieren? Je hoort het hier!

Naast het veldrijden is er ook aandacht voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar, waarin zowel de mannen als de vrouwen uitvoerig aan bod komen. Tenslotte delen Maxim en Youri nog rapportcijfers uit aan bepaalde ploegen én is er nieuws over RIDE Magazine. Luisteren dus!

Spoorboekje

04:17 – Van der Poel en Van Aert keren terug

21:43 – Best gelezen bericht van de week

23:42 – Verkiezing Wielrenner van het Jaar

35:56 – Nieuwe RIDE Magazine Wintereditie

37:31 – De rapportcijfers van WielerFlits

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed