Van Aert en Van Baarle niet te spreken over afdaling Grand Colombier: “Blij dat ik nog leef”

Dylan van Baarle en Wout van Aert waren na afloop van de dertiende rit niet te spreken over de afdaling van de Grand Colombier. Door de vele mensen op de weg en het gebrek aan politiebegeleiding vonden Van Baarle en Van Aert het niet veilig om af te dalen. "Ik ben blij dat ik nog leef", zei Van Aert onder meer.

Van Baarle vertelt wat er in de afdaling gebeurde: “Er stonden allemaal mensen met een bakkie op. Die houden geen rekening met ons en keken de andere kant op. Dat was niet echt relaxed, niet. Niet top. Het was niet te doen. Er was ook niet echt politie om de mensen langs de kant te houden.”

“Daar zou iets aan gedaan moeten worden”, gaat Van Aert verder. “Wij zijn enkel gewapend met een fluitje. Pas toen er een motoragent kwam, werd het iets veiliger.”

De oplossing? Hekken, zeggen beide coureurs. “Maar ook meer politie zou al veel schelen. We hebben wel eens aankomsten bergop gehad met agenten die de mensen aan de kant houden. Dat werkt dan”, aldus Van Baarle.