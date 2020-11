Van Aert en Evenepoel over Olympische tijdrit: “Ganna is dé te kloppen man”

Remco Evenepoel is al zeker van zijn startplek op de Olympische tijdrit, Wout van Aert officieel nog niet. Beide renners zijn in Tokio volgend jaar favoriet voor tijdritgoud, maar schuiven allebei dezelfde concurrent naar voren: Filippo Ganna. “Hij is dé te kloppen man.”

Het Nieuwsblad sprak met Van Aert en Evenepoel in aanloop naar de Flandrien van het Jaar-verkiezing. Beide coureurs staan op de nominatielijst. De 26-jarige Van Aert is topfavoriet om zichzelf op te volgen, na overwinningen in Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Tour de France.

Evenepoel is in deze verkiezing, net als een jaar eerder, de grote concurrent van Van Aert. Het zal niet de laatste keer zijn. Als beide renners bespaard blijven van pech, mogen ze in Tokio als concurrenten van elkaar een gooi doen naar Olympisch tijdritgoud.

Olympische tijdrit

De renners van Deceuninck-Quick-Step Jumbo-Visma zien het zelf anders. “We moeten als land presteren. Elkaar op alle mogelijke manieren vooruitduwen. Twee medailles op de tijdrit, daar zou toch iedereen gelukkig mee zijn?”, aldus Evenepoel.

Van Aert: “Ik sluit me aan bij Remco. Wielrennen is echt een teamsport geworden. In de tijdrit is dat wel nog een iets ander verhaal. We kunnen elkaar steunen in de voorbereiding, maar na het startschot is het toch ieder voor zich. Daar hoef je je ook helemaal niet in te houden voor een ander.”

Focus op Filippo Ganna

Beide renner bevestigen dat wereldkampioen Ganna ook in Tokio topfavoriet is. “We zullen op bijna niemand anders moeten focussen”, zegt Evenepoel. “Ik heb over het parcours gesproken in Argentinië met Maciej Bodnar, die het test­event al had gedaan. Hij zegt dat het minder zwaar is dan je zou denken op basis van het profiel. Maar elke meter bergop is in het voordeel van de lichtere coureur. Ganna is sowieso dé te kloppen man.”

“Maar of een lastig parcours echt in zijn nadeel speelt? In de Giro wint Ganna net zo goed de lange tijdrit. Daar had je onderweg ook een steile klim en hij reed er sneller omhoog dan de klassementsrenners. Je kan niet zeggen dat hij geen kans maakt als het lastig is. Als je ziet welke stappen hij heeft gezet, blijft hij altijd de grootste concurrent”, vult Van Aert zijn zes jaar jongere concurrent aan.

Tevreden met Sven Vanthourenhout

Met de Belgische selectie krijgen Van Aert en Evenepoel in Tokio te maken met de nieuwe Belgische bondscoach, Sven Vanthourenhout. Beide renners zijn zeer te spreken over de opvolger van Rik Verbrugghe. “Sven zit lang genoeg in de koers om te weten hoe je een ploeg bouwt. De voorbije jaren was hij ook al… de T2, zouden ze zeggen in het voetbal. Het is een goeie stap. Zonder afbreuk te doen aan Rik, die toch heel succesvol is geweest op EK’s en WK’s’, aldus Evenepoel.

Van Aert werkt al langer samen met Vanthourenhout, die ook bondscoach van de veldrijders is. “Voor mij is het extra makkelijk dat ik op de cross en op de weg met dezelfde coach kan werken. Sven is de juiste man op de juiste plaats. Toen hij nog assistent was van Kevin en Rik, voelden de renners ook wel dat hij al veel praktische dingen regelde”, eindigt hij.