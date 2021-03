Van Aert breekt record na record op Tenerife: “Maar nog niet top in Strade Bianche”

Wout van Aert verbleef de voorbije weken op Tenerife om zich optimaal voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers. “Het niveau van Wout is beter. Veel beter”, zo vertelt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Maar in Strade Bianche zal hij nog niet top zijn.”

Enkele weken geleden schreef Het Laatste Nieuws ook al over Van Aert en zijn trainingsstage op Tenerife. Marc Lamberts, performance coach bij Jumbo-Visma en de persoonlijke trainer van Van Aert, zag toen dat zijn pupil nog wel wat werk voor de boeg had. Van Aert was midden februari nog twee kilo te zwaar, aangezien hij tijdens de veldritwinter behoorlijk wat spiermassa had aangemaakt.

Die overtollige kilo’s zijn inmiddels weggewerkt, zo laat Zeeman nu weten. “Wout heeft keihard gewerkt. Dit was een combinatie van zware arbeid en een hoogteprikkel. Hij heeft er veel energie in gestopt. In zijn trainingen, voeding en zijn herstel. Ik kan alleen maar zeggen dat we heel tevreden zijn. Ook zijn trainer Marc is heel blij met de resultaten. Die zijn bijna letterlijk af te lezen van het lichaam van Wout.”

“Zijn gewicht is nu in orde”

“Toen hij naar Tenerife vertrok, sleepte hij nog twee kilo te veel mee. Vandaag is zijn gewicht geen punt meer. Dat is in orde”, aldus Zeeman, die van Aert heel wat records zag breken op trainingsapp Strava. De Belgische klassiekerspecialist zette de voorbije weken liefst veertien records neer op en vooral rond de Teide, de bekende trainingsvulkaan op Tenerife.

Van Aert deed dit vaak op beklimmingen van drie à vier kilometer. “Je moet het wel relativeren. Het is in de eerste plaats een spelletje. Het zijn maar trainingscijfers. Maar tegelijk: je breekt geen records als je niet goed bent.” En dus mogen we komende zaterdag wel wat verwachten van Van Aert in Strade Bianche, waar hij zijn titel zal verdedigen. Zeeman vraagt echter toch nog een klein beetje geduld.

“Wout moet van dit trainingskamp ook herstellen. In de Strade Bianche zal hij nog niet top zijn, ook omdat hij wat wedstrijden en koersritme nodig heeft om die laatste procentjes erbij te doen. Tegen Milaan-San Remo zal het al anders zijn en tegen de Vlaamse klassiekers zal hij helemaal klaar zijn.”