Van Aert behoudt geel, maar is niet tevreden: “Niet de dag waar we op hadden gehoopt”

Wout van Aert mocht na de kasseienrit naar Wallers-Arenberg weer de gele trui aantrekken, maar de renner van Jumbo-Visma was toch niet tevreden na een hectische dag over de kasseien. Ploegmaat Primož Roglič verloor na een valpartij namelijk veel tijd en Van Aert maakte zelf ook nog kennis met het asfalt.

Van Aert kwam nog voor de eerste kasseistrook ten val, maar zat al snel weer op de fiets. Toch bleek het op mentaal vlak een valpartij met gevolgen. “Het begin was niet eenvoudig. Het waren gevaarlijke wegen, veel versmallingen ook en door dorpjes. Het was hectisch en dat beviel me niet. Ik hou er niet van. Ik wilde dan ook geen risico’s nemen. Ik viel uiteindelijk door een wegversmalling. Ik deed mezelf pijn bij die crash en was vervolgens mijn vertrouwen wat kwijt.”

“De schade valt fysiek gezien wel mee, maar ik miste daarna het vertrouwen.” Van Aert beleefde na zijn valpartij overigens nog een schrikmomentje. In zijn terugkeer naar het peloton ging de Belg namelijk bijna voor een tweede keer onderuit. Hij reed tussen de colonne van auto’s, waar de wagen van Team DSM in de remmen moest. Van Aert zat daar kort achter en wist met een knappe reflex overeind te blijven. “Die bijna-aanrijding was de schrik van mijn leven. Ik had hier anders niet gestaan, denk ik.”

“Ik was met mezelf in de knoei”

Na zijn valpartij had Van Aert dus moeite om de switch te maken. “Ik was met mezelf in de knoei”, schetst de gele man, die zich telkens liet wegdrummen voor het begin van een kasseistrook. “Ik heb altijd achter de feiten aangereden. Dat is jammer, ik heb de jongens wat in de steek gelaten. Ik heb de hele dag tegen mezelf gevochten”, aldus Van Aert, die in de finale echter wel zijn kopman Jonas Vingegaard op sleeptouw nam, nadat de Deen kreeg af te rekenen met materiaalpech.

Van Aert kwam na een enerverende etappe uiteindelijk nog als zestiende over de streep en wist zo, tot zijn eigen verbazing, nog de gele trui te behouden. “Dat ik de gele trui nog heb, is een verrassing. Daar had ik niet meer aan gedacht. Ik zal er morgen bij de start in België nog van genieten.” Toch zal het bij Jumbo-Visma vooral een kwestie zijn van wonden likken, aangezien medekopman Primož Roglič meer dan twee minuten verloor op tweevoudig Tourwinnaar en referentiepunt Tadej Pogačar.