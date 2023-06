Van Aert (3e) steekt hand in eigen boezem: “Ik ben te vroeg aangegaan”

Wout van Aert ging als eerste de sprint aan in finishplaats Nottwil, maar kwam iets te vroeg op kop en werd zo nog geremonteerd door Biniam Girmay en Arnaud Démare. Resultaat: een derde plaats in de tweede rit van de Ronde van Zwitserland.

Van Aert keek na afloop van de rit vooral naar zichzelf. “Ik ben te vroeg aangegaan. Ik zat ook iets te ver. Het was heel chaotisch en toen ik eindelijk wat ruimte had, ging ik aan. Maar toen was het nog meer dan 300 meter en dat kon ik op het laatst niet meer volhouden”, analyseert hij zijn sprint in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar het gevoel zit goed hoor.”

“Het was vandaag toch een zware rit. Er waren slechts twee koplopers, maar die maakten het ons zeer lastig. Er moest dus hard gekoerst worden.” Jumbo-Visma nam op de laatste klim ook de koers in handen, in de hoop de pure sprinters overboord te gooien. “Het was alleen net niet zwaar genoeg”, aldus Van Aert. “Maar uiteindelijk, met een iets betere inschatting, zat de ritwinst erin. Ik ben dus tevreden.”

Van Aert zal de komende dagen wat gas terugnemen, als de renners de Zwitserse bergen induiken. “Ik ga de volgende drie ritten zeker niks uitpikken. Daarna zien we wel weer. De zwarte puntentrui? Dat is zeker een doel. Ik denk dat ik een goeie kans maak, daarom dat ik ook vol voor die tussensprints ging. Maar nu ga ik vooral Wilco Kelderman (de kopman van de ploeg, red.) steunen. Hij is hier voor een goed klassement. Dat is uiteindelijk ons doel hier met de ploeg.”