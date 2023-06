Girmay klopt Démare en Van Aert na sprintconfrontatie in Ronde van Zwitserland

Biniam Girmay heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Eritreeër bleek in een sprint te snel voor Arnaud Démare en Wout van Aert. Die laatste ging als eerste de sprint aan, maar werd nog overvleugeld door Girmay en Démare. Stefan Küng gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

In Zwitserland stond de tweede etappe – en de eerste rit-in-lijn – van de Ronde van Zwitserland op de agenda. Net als in de Giro Next Gen kreeg het peloton een heuvelachtig parcours van 173,7 kilometer voorgeschoteld, met onderweg drie beklimmingen van de derde categorie naar respectievelijk Chommle (3 km aan 5,1%), Schwarzenbach (3,2 km aan 6,4%) en Oberarig (3,3 km aan 4,8%). De eerste twee hellingen volgden al vrij snel na de start, de top van de klim naar Oberarig lag op goed twintig kilometer van de finish in Nottwil.

Schär kiest in eigen streek voor de aanval

De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand. Twee renners kozen het ruime sop en kregen de zegen van het peloton. De Canadees Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling) en de Zwitser Michael Schär (AG2R Citroën) reden een maximale voorsprong bijeen van net iets meer dan vier minuten. De aanwezigheid van Schär in de kopgroep, was nauwelijks verrassend te noemen. De 36-jarige renner is bezig aan zijn laatste maanden als beroepswielrenner en wilde zich nog een keer laten zien voor eigen volk. Bovendien is Schär kind van de streek: de etappe van vandaag eindigde zelfs in zijn thuisstad Nottwil.

Schär kon met andere woorden rekenen op steun van het thuispubliek, maar het was Zukowsky die als eerste wist boven te komen op de eerste twee beklimmingen van de dag. De Canadees pakte in Chommle en Schwarzenbach de volle buit aan bergpunten en deed zo goede zaken met het oog op het bergklassement en de eerste bergtrui. Het peloton wist, met het verstrijken van de kilometers, wel steeds meer van de voorsprong af te knabbelen. Met nog goed 35 kilometer te gaan, was het verschil nog maar een minuut in het voordeel van Schär en Zukowsky.

Grote val in het peloton, Jumbo-Visma voert de forcing

Enkele kilometers later werd het peloton op een lange rechte baan opgeschrikt door een grote valpartij. Met Peter Sagan, Rohan Dennis, Koen Bouwman, Kaden Groves en Jay Vine maakten meerdere toppers kennis met het Zwitserse asfalt. Intussen trokken de twee koplopers naar de voet van de laatste klim van de dag, naar Oberarig (3,3 km aan 4,8%). Op deze klim besloot Jumbo-Visma tempo te maken in dienst van Wout van Aert. De Nederlandse formatie wilde de pure sprinters overbood gooien in dienst van zijn kopman en beoogde afmaker Van Aert. Onder aanvoering van Sam Oomen werd het peloton stevig uitgedund.

De tempoversnelling van Jumbo-Visma bleek ook funest voor vroege vluchters Schär en Zukowsky. De twee aanvallers werden op de top van de klim bij de lurven gegrepen, al wist Zukowsky met een uiterste krachtsinspanning toch nog de bergpunten mee te graaien, en zich zo te verzekeren van de eerste bergtrui. In de dalende en vlakke finale richting de finish probeerden meerdere renners er vanonder te muizen. Zo zagen we een aanval van de Deense kampioen Alexander Kamp en ook Alex Aranburu probeerde weg te glippen, maar deze pogingen draaiden op niets uit.

Op naar een sprint

De rust keerde vervolgens weer terug in het peloton, dat zich kon opmaken voor een sprint. In de laatste zes kilometer werd de groep op een lint getrokken door de mannen van Trek-Segafredo, maar de Amerikaanse formatie werd al snel weer overvleugeld door concurrerende ploegen. Meerdere teams probeerden een sprinttrein op de rails zetten. Zo zette Stefan Küng, de leider in de koers, zich op kop in dienst van zijn snelle ploeggenoot Arnaud Démare. In de voorlaatste kilometer maakten Team DSM en Intermarché-Circus-Wanty de dienst uit, maar geen enkele ploeg wist echt de bovenhand te nemen.

Van Aert werd echter wel op het juiste moment naar voren gebracht en ging als eerste de sprint aan. De Belg kwam er met machtige lendenrukken uit, maar ging wellicht net iets te vroeg aan en werd zo nog geremonteerd door Biniam Girmay. De Eritreeër kende wel een perfecte timing en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen. Arnaud Démare kwam ook nog aardig opzetten, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Van Aert kwam uiteindelijk niet verder dan plek drie.