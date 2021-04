Valverde zet GP Miguel Indurain naar zijn hand, Mollema zevende

Alejandro Valverde heeft voor het eerst in bijna anderhalf jaar tijd weer gewonnen. De Spanjaard van Movistar reed zaterdag overtuigend naar de overwinning in de GP Miguel Indurain. Alexey Lutsenko werd tweede, Luis Leon Sanchez derde.



Een paar dagen voor het begin van de Ronde van het Baskenland konden enkele deelnemers al van de pittige Spaanse heuvels proeven in de Gran Premio Miguel Indurain.

Vroege vlucht speelt bijrol

Vincenzo Albanese, Jon Irisarri, Mikel Aristi, Emerson Oronte, Antonio Carvalho en Angel Madrazo maakten zaterdag onderdeel uit van de vroege vlucht, maar nog voor het begin van de finale werden zij door het peloton weer tot de orde geroepen op de Alto de Lazaun.

Sanchez en Hermans in de aanval

Een interessante groep reed renners reed daarna weg uit het peloton, waar Movistar de dienst uitmaakte, maar inmiddels wel Enric Mas was verloren na een valpartij. De renners: Luis Leon Sanchez, Ben Swift, Ben Hermans en Jefferson Cepeda.

Conci in de tegenaanval, koplopers houden goed stand

In de afdaling van de Alto de Lazaun bouwden ze hun voorsprong uit naar veertig seconden. De controle in het peloton was vervolgens even weg; Movistar reed niet langer meer op kop. Trek-Segafredo van Bauke Mollema zagen we daarna naar de voorposten komen. Niet om het gat dicht te rijden, maar om aan te vallen. Nicola Conci ging op veertig kilometer van de meet in de tegenaanval.

De Italiaan naderde tot op vijftien seconden, maar viel daarna stil. Op weg naar de Alto de Eraul, de laatste beklimming van de dag, werd hij weer opgeslokt door het peloton. De vier koplopers hielden ondertussen hun voorsprong goed vast.

Eenmaal op de Alto de Eraul (3,8 kilometer aan 5,5%) zagen we Cofidis het initiatief nemen voor kopman Guillaume Martin. De voorsprong van de koplopers verdween vervolgens geleidelijk, maar even later zagen we de Fransman zelf lossen.

Valverde in de aanval

Aanvallen leken op de laatste lange klim uit te blijven, tot Valverde zich op 900 meter van de top lanceerde. De Spanjaard wist een klein gaatje te slaan en naar de laatst overgeblezen Sanchez toe te rijden. Met zijn tweeën reden ze naar de meet in Estella.

Lutsenko sluit aan bij koplopers

Vanuit een achtervolgende groep maakte Lutsenko op zes kilometer van de meet de oversteek naar de twee koplopers, maar lang kon de Kazach zijn karretje niet aanhaken. Na een nieuwe versnelling van Valverde vierhonderd meter later moest Lutsenko weer passen. Toch lukte het de taaie coureur om opnieuw de aansluiting te maken.

Valverde wint GP Miguel Indurain voor derde keer

Een laatste versnelling van Valverde kon zowel hij als Sanchez niet meer beantwoorden. De 40-jarige coureur soleerde in Estella vervolgens naar de overwinning.

Mollema zevende

De achtervolgende groep kwam bijna twintig seconden later binnen. Pello Bilbao eindigde als eerste achtervolger als vierde, Bauke Mollema werd zevende en Laurens De Plus tiende.

Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro)

1. Alejandro Valverde in 5u10m47s

2. Alexey Lutsenko op 6s

3. Luis Leon Sanchez op 15s

4. Pello Bilbao op 17s

5. Elie Gesbert op 18s

6. Krists Neilands op 21s

7. Bauke Mollema in z.t.

8. Jesus Herrada in z.t.

9. Omar Fraile in z.t.

10. Laurens De Plus op 30s