Valverde wint in Giro di Sicilia: “Maar dat ik na de finish ten val kom, is echt balen”

Door een gebroken sleutelbeen was Alejandro Valverde een maand buiten strijd. In de Giro di Sicilia wil de 41-jarige Spanjaard vooral koersritme opdoen in aanloop naar de Ronde van Lombardije, maar in de derde etappe bleek Valverde al sterk genoeg om voor de zege te bikkelen. Sterker, Valverde kwam als overwinnaar uit de bus.

Na de start in Termini Imerese trokken de renners in de laatste zeventig kilometer over de lastige beklimming van Pollina (11,4 km aan 5,7%), terwijl de finishstreep was getrokken op een pittige slotklim van 3,6 kilometer (aan net geen 6%) naar Caronia. Het was een ideale aankomst voor een springveer als Valverde en dus liet de Spanjaard zijn ploeggenoten van Movistar de koers controleren.

Ideale aankomst

Op de laatste klim was het aan José Joaquin Rojas en Davide Villella om Valverde zo goed mogelijk af te zetten voor de laatste honderden meters. De kopman wist het werk van zijn teamgenoten met verve af te ronden door vrij simpel af te rekenen met Alessandro Covi en Jhonatan Restrepo. “Ik ben heel erg blij met deze zege. De ploeg reed erg goed en de finish was op mijn lijf geschreven”, aldus Valverde.

Toch werd er in het flashinterview vooral gesproken over zijn valpartij vlak na de finish. Valverde viel over een afgeplakte kabel en ging vrij hard tegen het asfalt, maar de schade lijkt mee te vallen. “Dat ik na de finish nog ten val kom, is echt balen. Als ik mag kiezen tussen niet winnen en niet vallen, dan kies ik voor het tweede. Hoe het morgen zal aanvoelen? Geen idee, we gaan het zien.”