Valverde stelt pensioen mogelijk uit: “Ik heb de wielersport nog veel te bieden” dinsdag 30 juni 2020 om 17:46

Alejandro Valverde herhaalde meermaals te stoppen na 2021, maar de Spanjaard twijfelt nu toch over zijn toekomst. De renner van Movistar heeft zijn laatste contract wellicht nog niet getekend. “Ik hou serieus rekening met een verlenging van mijn carrière.”

De 40-jarige Valverde was de grote man tijdens een persconferentie in het Spaanse Altea. Valverde is in het kustplaatsje aan het trainen met enkele collega’s van de Spaanse nationale ploeg. “Ik denk zeker na over een verlenging van mijn carrière. Ik zal in 2021, aan het einde van het seizoen, evalueren of ik nog een jaartje zal koersen.”

“Ik heb de wielersport nog altijd veel te bieden. Ik voel me goed en ben nog altijd hongerig. Ik ben dan wel veertig jaar oud, maar ik voel me veel jonger”, aldus Valverde, die zich na de coronabreak zal focussen op de Tour de France en de Vuelta a España. De veelwinnaar zal ook deelnemen aan het WK wielrennen en de Ardennenklassiekers.

Geloof in een tweede wereldtitel

De Spanjaard kijkt vooral naar de mondiale titelstrijd in Zwitserland. Twee jaar geleden veroverde Valverde zijn eerste wereldtitel in buurland Oostenrijk, na een wedstrijd voor klimmers. “Ik richt me vooral op het WK, het parcours is op mijn lijf geschreven. De bondscoach (Pascual Momparler, red.) zal uiteindelijk een selectie moeten samenstellen.”

“Ik geloof wel in mijn kansen”, zo vertelt Valverde, die ook alvast vooruit kijkt naar de Ronde van Spanje. “Ik doe altijd mee om de eindzege, maar we krijgen dit jaar een totaal andere Vuelta voorgeschoteld. Het zal een koude editie worden en dat speelt niet in mijn voordeel.”