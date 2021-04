Valverde: “Ik moest een flinke inspanning doen om terug vooraan te komen”

Alejandro Valverde wordt zondag, op de dag van Luik-Bastenaken-Luik, 41 jaar, maar de jaren lijken maar geen vat op de Spanjaard te krijgen. In de Waalse Pijl kwam hij vandaag als derde boven op de Muur van Hoei, achter Julian Alaphilippe en Primož Roglič.

“Zonder twijfel verkeer ik in een geweldige vorm”, reageerde Valverde na de Waalse Pijl. “Ik voel me al sinds de Ronde van Catalonië goed en dat bewees ik vandaag opnieuw. Ik ben echt blij dat ik zo dicht bij de besten ben geëindigd, Primož en Julian. Ik had geweldige benen, maar ik moest een flinke inspanning doen om terug vooraan te komen omdat ik aan de voet van de Muur van Hoei slecht gepositioneerd was.”

De Spaanse renner van Movistar won al vijfmaal de Waalse Pijl en ook was hij twee keer tweede. Derde was hij nog niet. “Ik was al tweede en heb vijf keer gewonnen, dus ik moest ook eens een keer derde worden! Of het mijn laatste keer in de Waalse Pijl was? Dat weet ik niet. Ik voel me fantastisch en ik weet nog niet of ik doorga. Zondag hebben we Luik-Bastenaken-Luik en daar is positionering niet zo belangrijk, dus we zullen zien hoe het gaat.”