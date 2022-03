Valverde en Van Vleuten leiden Movistar in Strade Bianche

Movistar heeft haar selecties voor de Strade Bianche bekendgemaakt. De Spaanse ploeg trekt met een ervaren kopman en kopvrouw naar Italië: bij de mannen moet Alejandro Valverde de kar trekken, bij de vrouwen is het uitkijken naar Annemiek van Vleuten.

Valverde is, ondanks dat hij enkele koersen moest missen vanwege coronaperikelen, uitstekend begonnen aan het seizoen: hij heeft in 2022 al drie keer gewonnen. In de Strade Bianche was hij nog niet de beste, maar hij stond al wel twee keer op het podium. In 2014 en 2015 werd hij derde. Dit keer krijgt de inmiddels 41-jarige Spanjaard de steun van Jorge Arcas, Einer Augusto Rubio, Lluís Mas, Mathias Norsgaard, Nelson Oliveira en Gonzalo Serrano om nog twee treetjes hoger te mikken.

Annemiek van Vleuten mocht al twee keer juichen op het Piazza del Campo, in 2019 en 2020. Een hattrick lijkt er gezien haar goede vorm in te zitten. Om dit te bewerkstelligen, krijgt ze de volgende vijf rensters mee: Katrine Aalerud, Aude Biannic, Alicia González, Sara Martín en Paula Patiño.

Selectie Movistar voor Strade Bianche 2022 – Mannen:

Einer Augusto Rubio

Jorge Arcas

Lluís Mas

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde

Selectie Movistar voor Strade Bianche 2022 – Vrouwen:

Katrine Aalerud

Aude Biannic

Alicia González

Sara Martín

Paula Andrea Patiño

Annemiek van Vleuten