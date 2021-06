Valverde: “Dit is zeker niet mijn laatste seizoen als wielerprof”

Alejandro Valverde is toch niet aan zijn laatste seizoen als wielerprof bezig. Op de presentatie van Movistar aan het begin van het seizoen liet de Spanjaard nog doorschemeren dat hij aan het eind van 2021 zou stoppen, maar inmiddels heeft hij zijn plannen bijgesteld.

Valverde, die in april 41 jaar werd, is momenteel bezig aan zijn veertiende Tour de France. “Ik weet nog niet of dit mijn laatste Tour is, maar dit is zeker niet mijn laatste seizoen als wielerprof”, liet hij weten aan de Spaanse sportkrant AS. “Mijn idee is om in 2022 door te gaan, maar ik heb met mijn ploeg Movistar nog niet over een verlenging gesproken. Ik hoop dat het geen probleem is”, zei hij lachend.

“Vanwege de coronapandemie was het een heel vreemd jaar, zonder fans langs de kant van de weg, met veel op de rollen, zonder fatsoenlijke voorbereiding, en bovenal zonder overwinningen in mijn geval. Dat was mij nog nooit gebeurd. Zo wilde ik de wielersport niet vaarwel zeggen. Sinds de dingen zijn gaan lopen in 2021, denk ik dat doorgaan de beste optie is”, lichtte de Spanjaard zijn besluit toe.

Na een droogte van een jaar liet Valverde dit seizoen zien dat hij het winnen nog niet is verleerd. De wereldkampioen van 2018 won begin april namelijk op fraaie wijze de Gran Premio Miguel Indurain en eerder deze maand zette hij de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné achter zijn naam. Tussendoor reed hij in zowel de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik naar de top-5.