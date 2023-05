Valtteri Bottas kan het ook op twee wielen: Formule 1-coureur rijdt nette uitslag in gravelkoers

Een opvallende naam in de uitslag van The Grollach, een UCI Gravel World Series-wedstrijd in Schotland. Op plek 114 vinden we niemand minder dan Valtteri Bottas terug. De Finse Formule 1-coureur moest onder meer winnaar Connor Swift (INEOS Grenadiers) voor laten, maar hield tegelijkertijd zo’n negenhonderd deelnemers achter zich.

The Grollach is een wedstrijd van bijna 113 kilometer met 1850 hoogtemeters. Bottas had daar vier uur, één minuut en 53 seconden voor nodig. Swift was driekwartier eerder al binnen, maar de prof van INEOS Grenadiers eindigde dan ook ver voor de rest van het veld. Bottas finishte tussen enkele renners die wegwedstrijden op eliteniveau rijden.

Bottas is regelmatig op de tweewieler te vinden. Zo verkent hij vaak Formule 1-circuits op de racefiets en is hij frequent aanwezig bij verschillende wielerevenementen. Vorig jaar nam hij deel aan Steamboat gravel. In samenwerking met diezelfde wedstrijd lanceerde hij tevens een eigen gravelwedstrijd: FNLD GRVL, oftewel Finland Gravel.

Tiffany Cromwell

Vorig jaar stond Bottas ook langs de kant tijdens de eerste Tour de France voor vrouwen, om Canyon-SRAM van bidons te voorzien. Zijn partner, Tiffany Cromwell, rijdt voor de Duitse ploeg. Cromwell deed ook mee aan The Grollach en won de wedstrijd bij de vrouwen. Ze kwam zo’n vier minuten eerder over de streep dan Bottas en werd daarmee 84ste in totaal.