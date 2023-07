Valpartijen Olav Kooij en Mick van Dijke week voor WK

Olav Kooij en Mick van Dijke zijn exact een week voor het WK wielrennen ten val gekomen in de Ronde van Polen. Ook ploeggenoot Jos van Emden van Jumbo-Visma ging tegen de grond in de bergetappe naar Karpacz.

De valpartij van Kooij en Van Emden gebeurde ruim 50 kilometer voor de finish in het peloton. Zij konden hun weg vervolgen. Ver achter de uiteindelijke ritwinnaar Matej Mohoric kwamen ze gezamenlijk over de streep. Kooij had weinig zichtbare schade, maar wel ‘overal een beetje’ pijn, zei hij tegen WielerFlits. Van Emden had een bebloede wond achterop zijn bovenbeen.

Van de valpartij van WK-ganger Mick van Dijke hoorden we pas na de meet. Hij was in een van de voorgaande afdalingen in een ravijn gevallen, nadat meerdere renners voor hem onderuit gingen en hij geen kant meer op kon.

“Ik schrok mij rot. Ik kon mij maar net vasthouden aan een boom, en een andere renner lag onder me en ving me eigenlijk een beetje op.” De precieze schade moet nog opgemeten worden bij de drie Jumbo-Visma-renners.

Kooij en Van Dijke hebben al laten weten komende week voortijdig de Ronde van Polen te verlaten om zo genoeg voorbereidingstijd te hebben op de WK-wegrit in Glasgow.