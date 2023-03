Valpartij in rit zes noopt Wilco Kelderman tot opgave in Tirreno-Adriatico

Wilco Kelderman past voor de slotetappe van Tirreno-Adriatico met aankomst in San Benedetto del Tronto. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma kwam gisteren ten val in de rit naar Osimo en heeft nog te veel last van de naweeën van de crash.

Kelderman ging zaterdag op een lullige manier onderuit in de finale van de zesde etappe naar Osimo. De renner viel letterlijk weg uit de eerste groep, nadat hij met zijn voorwiel tegen een voorganger aantikte en zo onderuit schoof.

De 31-jarige klimmer kon zijn weg wel vervolgen, maar wist nooit meer vooraan aan te sluiten en bolde uiteindelijk als 74ste over de streep op een kwartier van zijn winnende ploegmaat Primož Roglič.

Kelderman klaagde na afloop van de rit, in gesprek met het Algemeen Dagblad, al over pijn aan zijn kruis. Het AD meldt dat Kelderman om die reden niet aan de start zal verschijnen van de slotrit. Hij zal snel verder worden onderzocht.

Primoz Roglic bij de start, hij start vandaag zonder Wilco Kelderman. Te veel last na de val van gisteren, zegt ploegleider Van Dongen. Kelderman had na de etappe van gisteren al veel last van zijn kruis, pijn werd ’s avonds erger. Vliegt vandaag naar huis voor verder onderzoek. pic.twitter.com/mntzELKu0G — Daan Hakkenberg (@daanhakkenberg) March 12, 2023

Uitvallers

Etappe 1

1 Attilio VIVIANI (TEAM CORRATEC) OTL

Etappe 2

Etappe 3

4 Valentin PARET-PEINTRE (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7