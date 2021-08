Kneuzingen bij Egan Bernal en Adam Yates na val, Aleksandr Vlasov komt goed weg

Update

Egan Bernal en Adam Yates zijn twee weken voor de Vuelta a España hard tegen de grond gegaan. In de finale van openingsetappe van de Vuelta a Burgos kwamen de Colombiaanse en Britse kopman van INEOS Grenadiers ten val, waarna ze lang bleven liggen.

Bernal en Yates zijn door de crash, op twintig kilometer van de meet, kansloos in het klassement van de Spaanse vijfdaagse. Hoe ernstig de schade is bij de kopmannen van de Britse formatie, is nog niet bekend. Ze stapten na hun valpartij wel weer op de fiets, maar verloren veel tijd. Ook Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) lag bij de val.

Over een kleine twee weken begint het hoofddoel van Bernal en Yates voor dit najaar: de Vuelta a España. (dinsdag 3 augustus, 16.24 uur)

Update – Vlasov komt met de schrik vrij

Astana-Premier Tech laat weten dat Aleksandr Vlasov bij zijn valpartij in de slotfase van de eerste etappe van de Vuelta a Burgos geen ernstige schade heeft opgelopen. “Hij is ervanaf gekomen met lichte schade”, aldus de Kazachstaanse ploeg op Twitter. Wel verloor de Russische klimmer ruim negen minuten in het klassement. (dinsdag 3 augustus, 17.36 uur)

Update – Kneuzingen en schaafwonden Bernal en Yates

INEOS Grenadiers heeft een update gegeven over de situatie van Egan Bernal, Adam Yates en ploeggenoot Daniel Felipe Martínez. De drie klimmers konden na een check op het parcours op hun eigen tempo de rit afmaken. Wel bleek uit onderzoek ná de etappe dat Bernal, Yates en Martínez diverse kneuzingen en schaafwonden hebben opgelopen.

De medische staf van INEOS Grenadiers zal de fysieke situatie van het drietal dinsdagavond en woensdagochtend in de gaten houden. Dan wordt ook besloten of ze van start kunnen gaan in de tweede etappe in de Vuelta a Burgos.

Egan Bernal verloor in de openingsrit bijna tien minuten op ritwinnaar Edward Planckaert. De gehavende Adam Yates volgde op ruim twaalf minuten. (dinsdag 3 augustus, 17.44 uur)

Beelden van de valpartij