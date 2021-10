Valerio Conti en Antonio Nibali voor twee jaar naar Astana Qazaqstan Team

Valerio Conti en Antonio Nibali koersen in 2022 en 2023 voor Astana Qazaqstan Team. De 28-jarige Conti verlaat na meerdere seizoenen UAE Emirates, zijn landgenoot Nibali (29) trekt na twee jaar de deur achter zich dicht bij Trek-Segafredo.

Conti begon zijn profcarrière in 2014 bij Lampre-Merida en reed vervolgens ook jaren in dienst van UAE Emirates. De explosieve klimmer werd vaak ingezet als (luxe)knecht, maar mocht af en toe ook voor eigen rekening rijden. Dit leverde hem in 2014 de zege op in de Gran Premio Bruno Beghelli, twee jaar later boekte hij zelfs een overwinning in de Vuelta a España. Conti won ook de Trofeo Matteotti en droeg in de Giro van 2019 bijna een week de roze trui.

Dit jaar bleef de zegeteller op nul staan, maar werd Conti wel tweede in de Giro dell’Appennino en de Gran Premio Città di Lugano. De Italiaan is naar eigen zeggen wel toe aan een frisse wind. “Astana is een sterk en goed gebalanceerd team met een internationale mix, maar ik ben uiteraard ook wel blij met het gegeven dat er veel Italianen koersen. Ik zal nu veel sneller aarden binnen de ploeg. Ik weet nog niet wat de doelstellingen zijn, maar ik hoop zelf zoveel mogelijk te winnen.”

Vrijheid

Antonio Nibali zal bij zijn nieuwe ploeg ook weer aan de zijde koersen van zijn broer Vincenzo, die eerder al een contract tekende bij de ploeg van manager Alexander Vinokourov. De jongste Nibali hoopt als betrouwbare knecht straks zijn steentje bij te dragen. “Ik hoop met de ploeg de grootste doelen te verwezenlijken, succes te boeken en de kopmannen zo goed mogelijk bij te staan. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Het is een belangrijke stap.”

“We zijn erin geslaagd om twee sterke renners aan te trekken”, is teambaas Vinokourov in zijn nopjes. “Valerio en Antonio beschikken over de ervaring en hebben inmiddels al vaak deelgenomen aan een grote ronde, maar zijn zelf ook in staat om wedstrijden te winnen. Valerio heeft dat in het verleden al vaak laten zien en Antonio heeft zich inmiddels bewezen als een specialist voor de vroege vlucht. Ze zullen de ruimte krijgen om op jacht te gaan naar persoonlijk succes.”

Antonio Nibali verlengde in augustus overigens nog zijn contract bij Trek-Segafredo, maar beide partijen besloten eerder deze maand om de contractverlenging toch niet door te zetten.