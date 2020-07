Valerio Agnoli: “Ik ben nog altijd op zoek naar een ploeg” vrijdag 3 juli 2020 om 08:44

Valerio Agnoli kreeg vorig jaar te horen dat zijn aflopende contract bij Bahrain Merida niet werd verlengd. De inmiddels 35-jarige Italiaan wist vervolgens geen nieuwe werkgever te vinden voor 2020, maar weigert zijn fiets aan de wilgen te hangen. “Ik wil mijn carrière op een mooie manier afsluiten.”

Agnoli reed jarenlang aan de zijde van zijn landgenoot, kopman en vriend Vincenzo Nibali. De twee Italianen koersten voor Liquigas, Astana en Bahrain Merida, maar vorig jaar besloot Nibali te verkassen naar Trek-Segafredo. Agnoli bleef alleen achter en moest op zijn 34e op zoek naar een nieuwe ploeg voor 2020.

“Ik heb nooit officieel mijn afscheid aangekondigd”, zo vertelt de trouwe knecht aan TuttoBiciWeb. “Ik hoop nog altijd op een terugkeer in het peloton. Ik zit in een moeilijke situatie, maar ik wil mijn carrière op een andere manier afsluiten.” Volgens Agnoli is het een voordeel dat het wielerseizoen nu stilligt door de coronacrisis.

“Het verschil met mijn collega’s is nu niet groter worden, aangezien de renners momenteel niet in staat zijn om te koersen. Ik ben nog altijd aan het trainen, in de hoop op een doorbraak.” Agnoli begon zijn loopbaan in 2005 bij het inmiddels verdwenen Naturino-Sapore di Mare. Hij boekte slechts één individuele profzege: een etappe in de Tour of Qinghai Lake.