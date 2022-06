Molano gediskwalificeerd na uitdelen klap in Critérium du Dauphiné

Een opmerkelijk beeld in de finale van de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné. Juan Sebastian Molano kreeg het namelijk aan de stok met Hugo Page en deelde daarna een klap uit. Dat was te zien op de tv-beelden in de finale van de rit naar Gap. Daarop werd Molano gediskwalificeerd.

Wat er aan het fragment vooraf is gegaan, is niet bekend. Wel is te zien dat UAE Emirates-sprinter Molano wild gebarend contact zoekt met Intermarché-Wanty-Gobert-coureur Page. De Fransman was in de zesde rit de gelegenheidsdrager van de groene trui en viel daardoor extra op in het peloton.

Molano maakte dus in woord en gebaar iets duidelijk aan Page en deelde daarna een tik uit. Op beeld is te zien dat Page op zijn hoofd of helm geraakt wordt door de Colombiaan. Aan de finish in Gap kwamen Molano en Page elkaar weer tegen, maar dan op sportief gebied. Uitgerend Molano won de sprint van het peloton om de zevende plaats, Page kwam als veertiende over de finish. (vrijdag 10 juni, 16.13 uur)

Update 16.52 uur

De wedstrijdjury heeft besloten om Juan Sebastián Molano te diskwalificeren. De sprinter uit Colombia, die na de finish Page nog een keer opzocht, zal de Dauphiné daardoor moeten verlaten.

Via zijn ploeg UAE Emirates reageert hij: “In aanloop naar de finale ging het snel en was het wat verhit. In the heat of the moment maakte ik een gevaarlijke fout. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Hugo Page en de andere renners voor wat er gebeurd is. Ik begrijp waarom ik gediskwalificeerd ben. Ik heb er spijt van en moet hiervan leren.”

