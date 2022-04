Val ruïneert kansen Enric Mas: “Echt een verschrikkelijk einde”

Enric Mas was in de slotrit van de Ronde van het Baskenland volop in gevecht voor het podium, tot een val in de afzink van de Krabelin zijn kansen om zeep hielp. De kopman van Movistar was dan ook ontgoocheld na afloop van de etappe.

Mas ging onderuit terwijl hij probeerde het wiel te volgen van Pello Bilbao, die in de afdaling het tempo aan het opvoeren was. Ook Mas’ ploegmaat Nelson Oliveira was bij de crash betrokken. Mas kon desondanks zijn weg vervolgen en ging in de achtervolging. Uiteindelijk bereikte hij als veertiende de finish in Arrate, op drie minuten van winnaar Ion Izagirre. In het klassement moest hij zich tevreden stellen met de negende plaats.

“Zo’n verschrikkelijk einde, echt waar”, vertelde een teleurgestelde Mas na afloop van de etappe op de website van zijn ploeg. “De ploeg had hele dag absoluut fenomenaal werk geleverd. Het was gewoon die slechte bocht die ik nam, met wat modder bij de goot, en ik viel. Ik wil gewoon al mijn energie naar Nelson sturen, ik zie hem later vandaag en ik hoop dat hij geen zware blessures heeft.”

Tot aan de val voelde Mas zich eigenlijk heel goed. “Ik voelde me zo sterk vandaag, en de aanval op de Krabelin was zoals we gepland hadden. We hadden de hele week aan die laatste dag, die zo zwaar was, gedacht. We konden daar op het podium staan of zelfs om de overwinning strijden, maar zie: vanuit zo’n goede uitgangspositie na de eerste keer de klim naar Arrate, verprutsen we het in de afdaling.”