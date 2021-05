Val en fietswissel hinderen Harm Vanhoucke in vlucht: “Immens ontgoocheld”

Harm Vanhoucke heeft teleurgesteld gereageerd op zijn derde plaats in de Strade Bianche-rit naar Montalcino. De klimmer van Lotto Soudal zag de ritwinst gaan naar zijn medevluchter Mauro Schmid, voor Alessandro Covi. Vanhoucke strandde op 26 seconden. “Ik ben echt immens ontgoocheld”, vertelt hij.

“Ik voelde me vandaag echt de sterkste renner van de kopgroep, maar helaas strooide een valpartij en een fietswissel op tien kilometer van de finish roet in het eten”, aldus Vanhoucke. “In een razende achtervolging heb ik nog heel wat renners opgerold. Uiteindelijk strand ik op een kleine halve minuut van de winnaar, maar helaas verloor ik door die fietswissel iets te veel tijd om nog voor de ritzege te gaan.”

Vanhoucke schoof samen met ploegmaat Roger Kluge mee in een grote vluchtersgroep die een kwartier voorsprong kreeg. “Ik was toch wat verrast dat het peloton ons zo een grote voorsprong gaf, want ik dacht dat deze rit zou worden beslist onder de klassementsrenners. Gelukkig voor ons draaide het anders uit”, reageert hij. “Eigenlijk had ik deze rit helemaal niet aangestipt en was het de etappe waar ik het meeste schrik voor had. […] Onderweg sprokkelde ik ook nog wat bergpunten, misschien komen die later wel nog van pas.”