VAE komt met primeur: Eerste WorldTour-ronde voor vrouwen in Midden-Oosten

Een primeur voor het vrouwenwielrennen: dit jaar zal er voor het eerst een WorldTour-rittenkoers in het Midden-Oosten plaatsvinden. De UAE Tour Woman is een vierdaagse rittenkoers van 9 tot en met 12 februari.

De organisatie is erin geslaagd om twintig ploegen te strikken voor de allereerste editie van de UAE Tour Woman, maar zal pas op een later moment het complete deelnemersveld presenteren. Het is tevens nog wachten op het definitieve parcours, maar zeker is dat de ronde zal bestaan uit vier etappes. De definitieve presentatie zal plaatsvinden op 23 januari.

De UAE Tour Woman is de eerste wedstrijd in de Women’s WorldTour 2023 en zal voor de mannenversie van de UAE Tour worden georganiseerd. De UAE Tour voor mannen begint op maandag 20 februari en eindigt zes later dagen later op zondag 26 februari.

‘Belangrijke stap’

“We zijn erg blij dat we met de UAE Tour Women opnieuw een wielerevenement van wereldklasse aan de WorldTour-kalender kunnen toevoegen. Het is een geweldige kans om diverse gebieden en historische locaties onder de aandacht te brengen en aan de wereld te laten zien. Dit is een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen in de Verenigde Arabische Emiraten”, laat Aref Al Awani, secretaris-generaal van de Abu Dhabi Sports Council, weten.