Vadim Pronskiy langer bij Astana Qazaqstan: “Verwachten zijn doorbraak in 2023”

Vadim Pronskiy koerst ook in 2023 voor Astana Qazaqstan. De 24-jarige Kazach heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw eenjarig contract bij de ploeg van teambaas Alexander Vinokourov. Het wordt voor Pronskiy zijn vierde jaar op rij bij het WorldTeam.

Pronskiy, die in 2018 de Giro Valle d’Aosta voor beloften won en het jaar erop derde werd in de Tour de Langkawi, kwam via de continentale teams van Astana City en Vino-Astana Motors in 2019 terecht bij de hoofdmacht van Astana. Eerst als stagiair en sinds 2020 als prof. Sindsdien reed hij twee keer de Giro d’Italia en een keer de Vuelta a España.

De Kazach wacht nog op zijn eerste profzege. “Ik heb al vaker podium gereden en heb waardevolle ervaring opgedaan in grote rondes, dus volgend jaar hoop ik een nieuwe stap te zetten”, zegt Pronskiy. “Ik ben mij al volop aan het voorbereiden. Binnenkort komen we samen voor het eerste trainingskamp voor 2023. Ik zal hard blijven werken, dan zullen de resultaten niet lang op zich laten wachten.”

Vinokourov ziet Pronskiy ook een groei doormaken. “Vorig jaar reed hij de Giro en dit jaar mocht hij twee grote rondes rijden. Dat is een grote stap vooruit voor iemand van 24. We werken zorgvuldig met Vadim en sturen hem de goede kant op. De contractverlenging is dus een logisch gevolg. We verwachten een doorbraak van hem volgend jaar”, aldus Vino.