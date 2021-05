Vader beleeft offday in Albstadt: “Lichaam was niet 100 procent”

Voor Milan Vader heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen niet gebracht wat hij ervan gehoopt had. In de shortrace op vrijdag wierp een kleine val hem terug naar de veertiende plaats, zijn 25e plek op zondag weet hij aan een offday.

“Het lichaam was niet 100%, maar mijn focus is er nog”, liet Vader zondag na de cross-country via social media weten. De 25-jarige renner uit Middelburg kon aanvankelijk met de besten mee, maar zakte daarna terug. Uiteindelijk kwam hij als 25e over de streep, op ruim drie minuten van de winnaar, zijn ploeggenoot bij KMC-Orbea Victor Koretzky. “Ik weet dat het er is, maar ik moet slechts geduld hebben”, aldus de Nederlander.

Ploeggenoot Koretzky wint eerste Wereldbeker

Ploeggenoot Koretzky zorgde toch voor feeststemming in het team. Voor de 26-jarige Fransman was het zijn eerste wereldbekerzege bij de elite. “Na mijn tweede plaats vrijdag in de sprintrace wist ik dat de vorm er was. Toch had ik niet per se een geweldig gevoel tijdens de warming-up. Ik kan niet geloven wat er is gebeurd. Niet alleen dat ik een Wereldbeker heb gewonnen, maar ook dat ik won vóór Nino Schurter, die een echte legende is in onze sport.”

Koretzky bleef de hele wedstrijd gefocust en trok aan het einde van de wedstrijd de overwinning naar zich toe. Zo werd hij de eerste Franse winnaar van een wereldbekerwedstrijd sinds Julien Absalon in 2016. “Ik had gekozen voor mijn Orbea Alma, hardtail, en dat bleek de beste keuze. Volgend weekend in Nové Město begin ik in de leiderstrui van de Wereldbeker, geweldig. Ook plaatste ik me vandaag voor de Olympische Spelen. Ik ben enorm trots.”