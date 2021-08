Vacature: Nieuwsredacteur

Doe jij niets liever dan heel de dag de koers volgen en lijkt het jou leuk om daarover te schrijven op de grootste wielersite van Nederland? Dan komen we graag met jou in contact! Voor de versterking van ons redactieteam zijn we op zoek naar nieuwe redacteuren.

Wat ga je doen?

Als nieuwsredacteur ben je tijdens een redactiedienst verantwoordelijk voor de nieuwsvoorziening op WielerFlits.nl en WielerFlits.be. Je verwerkt het laatste nieuws en persberichten tot nieuwsartikelen, schrijft wedstrijdverslagen en voorbeschouwingen, beheert onze social media-kanalen en tijdens grote rondes en klassiekers doe je verslag van de wedstrijden in onze liveblogs.

Je werkt grotendeels zelfstandig vanuit huis. Zo nu en dan werk je ook vanaf onze redactie in Amsterdam of bezoek je namens ons persmomenten en wielerwedstrijden.

Wat neem jij mee?

Je hebt ruime kennis van de wielersport. Naast de WorldTour, ken je ook de wedstrijden, renners en ploegen van lagere niveaus. Voor deze functie is een uitstekende schrijfvaardigheid belangrijk. Ook kan je snel schakelen en secuur werken onder druk.

Wat bieden wij?

Een part-time functie in een leuke werkomgeving met enthousiaste wielerliefhebbers waar je mee samenwerkt. Je hebt een uitdagende functie met veel verschillende werkzaamheden. Geen werkdag is hetzelfde. De tarieven die wij betalen zijn marktconform en afhankelijk van je opleiding en ervaring.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd, mail dan uiterlijk maandag 20 september een beknopte sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar: [email protected]. Je krijgt binnen drie weken na ontvangst van je sollicitatie een reactie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.