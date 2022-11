Vacature: Content marketeer

Hoe moet je deze vacature beginnen? Dat weet jij als beste. WielerFlits zoekt een content marketeer die ons platform en social media naar het volgende niveau kan tillen.

Heb je affiniteit met de wielersport en weet je alles van (social) media? Dan zijn we op zoek naar jou. Samen met jou gaan we werken aan nieuwe marketingstrategieën voor WielerFlits, RIDE Magazine en onze social kanalen.

Je bent verantwoordelijk voor…

• Het opzetten van een online content kalender voor WielerFlits & RIDE Magazine

• Onze journalistieke producties op een aantrekkelijke manier verwerken op social media

• Het managen van online marketingcampagnes op verschillende WielerFlits & RIDE Magazine kanalen

• Het opzetten van een groeistrategie om het aantal volgers per kanaal te vergroten

• Het creëren van diverse vormen van content zoals: foto- en videografie voor onze kanalen

Wat zien we graag terug in je werkervaring:

• Kennis van social media en online video

• Goede beheersing van de Nederlandse taal

• Heb je ervaring om met diverse vormen van content bezig te zijn (foto- en videografie en eventueel tekstuele content zoals blogs, nieuwsbrieven)

• Ervaring met Adobe-software (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro en eventueel After Effects)

• Affiniteit met de wielersport is een pré

Wat bieden wij?

Een fulltime functie in een leuke werkomgeving met enthousiaste wielerliefhebbers waar je mee samenwerkt. Je hebt een uitdagende functie met veel verschillende werkzaamheden. Geen werkdag is hetzelfde. De vergoeding die wij betalen is marktconform en afhankelijk van je opleiding en ervaring. Ons kantoor/redactie is in Amsterdam. Gedeeltelijk thuiswerken heeft onze voorkeur, maar alles is bespreekbaar.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd, mail dan uiterlijk maandag 14 november een beknopte sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar: [email protected] Je krijgt binnen drie weken na ontvangst van je sollicitatie een reactie. Wanneer wij de topper hebben gevonden die wij zoeken, sluit de vacature voortijdig.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.