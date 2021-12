Vacansoleil keert terug in peloton als sponsor bij Team Jumbo-Visma

Vacansoleil zal na een onderbreking van acht jaar terugkeren in het wielerpeloton. De vakantie-aanbieder was van 2009 tot en met 2013 hoofdsponsor van de gelijknamige ploeg van teammanager Daan Luijckx, dat de laatste drie seizoenen uitkwam op het WorldTour-niveau. De touroperator verbindt zich nu aan Jumbo-Visma en zal prijken op de zijkant van het vrouwentenue.

Het bedrijf zal daarnaast als partner aanhaken van het gehele sportteam, dus ook aan de schaatsploeg. “Waar de wielrenners rijden, daar promoten wij de regio en campings onder de noemer Explore Europe Together“, legt commercieel directeur Jacky Lambert van Vacansoleil uit.

Het budget dat sinds 2014 vrijkwam na het afscheid van Luijckx en co, is gebruikt om te investeren in de online markt voor campingvakanties. “Dit is het moment om onze sterke positie te koppelen aan andere A-merken. Jumbo-Visma is een sterk A-merk en we zijn trots dat we als Vacansoleil kunnen aansluiten bij dit topsportteam van wereldformaat”, aldus Lambert.

Komend jaar prijkt de naam van de vakantieaanbieder dus op het shirt van het vrouwenteam rondom Marianne Vos. Een van de hoogtepunten waar het bedrijf en het Nederlandse team naar uitkijken, is de eerste Tour de France Femmes.

“De acht etappes over uiteenlopend terrein door het Franse landschap passeren talloze campings waar de gasten van Vacansoleil deze zomer zullen verblijven. Een uitgelezen kans voor ons om nog meer mensen te laten zien op welke mooie plekjes je kunt verblijven op onze campings”, legt Lambert nog maar eens de sponsorfit met Jumbo-Visma uit.