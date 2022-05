Utrecht aast op komst Giro, Tour én Vuelta voor vrouwen

In augustus start de Ronde van Spanje in Utrecht, nadat in het verleden ook de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk de domstad al aandeden. Nu wil de stad ook alle vrouwelijke varianten van deze grote rondes binnenhengelen: de Giro Rosa, Tour de France Femmes en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

“Het past nadrukkelijk bij Utrecht, we zijn de wielerstad van Nederland. En zou ook logisch zijn gezien de stromachtige ontwikkeling die het vrouwenwielrennen doormaakt”, zegt Cor Jansen van Utrecht Marketing aan het Algemeen Dagblad. Hij benadrukt daarbij dat er nog niets is afgesproken, mede omdat de Vuelta-start van 2021 naar 2022 werd uitgesteld. “Het zou geen pas hebben nu al breeduit met de vrouwenrondes aan de slag te gaan.”

“Tegelijkertijd zien we wel dat dit hét moment is”, vervolgt Jansen, die namens het Business Peloton Utrecht ook betrokken was bij het binnenhalen van de Giro-, Tour- en Vuelta-etappes. “Ook omdat het aansluit bij de samenstelling van Utrecht. En past bij een stad die enorm wielerminded is, en waar fietsclubs als USWV De Domrenner en CS030 enorm groeien, vooral met vrouwelijke leden. En dat is weer logisch omdat het vrouwelijke deel van studerend Utrecht in de meerderheid is.’’

In 2010 finishte de tweede etappe van de Giro d’Italia in Utrecht, nadat gestart was in Amsterdam. Vijf jaar later, in 2015, verzorgde de stad het Grand Départ van de Tour de France. Op 19 augustus 2022 zal de Vuelta a España beginnen in Utrecht met een individuele tijdrit.