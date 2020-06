USA Cycling mengt zich in debat over racisme: “Wij waren deel van het probleem” maandag 1 juni 2020 om 18:43

De Amerikaanse wielerbond USA Cycling heeft zich gemengd in de internationale discussie die momenteel gevoerd wordt over racisme. De bond steekt de hand in eigen boezem. “Als voorloper in de Amerikaanse wielercommunity, geven wij toe dat we onderdeel waren van het probleem over ongelijkheid en vertegenwoordiging in onze sport”, schrijft USA Cycling.

“Geen enkel gesprek kan het verleden veranderen. We moeten onze positie in de samenleving gebruiken om elkaar te omarmen, op te staan en samen met de zwarte gemeenschap van onze wielerfamilie te gaan rijden”, aldus de bond op social media. “We moeten zorgen voor gelijkheid, kansengelijkheid, transparantie en waardigheid.”

“Dat we kunnen fietsen is een voorrecht, om veilig de steden en paden te ontdekken in ons land. We zijn trots op het feit dat we daar de ambassadeurs voor zijn. USA Cycling zal zijn stem laten horen als nationale sportbond, in een sport die blijft groeien met integratie en die zich inzet voor het stimuleren van noodzakelijke verandering”, valt er te lezen.

#BlackLivesMatter

Het bericht van USA Cycling wordt afgesloten met ‘Because #BlackLivesMatter’. In de Verenigde Staten zijn al dagenlang demonstraties na de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan. Zijn overlijden – nadat een witte politieman meerdere minuten een knie in zijn nek drukte – leidde tot veel discussies, onrust en geweld in Amerika en inmiddels ook in andere landen ter wereld.