Urska Zigart verlengt tot eind 2024 bij BikeExchange-Jayco

Urska Zigart rijdt ook de volgende twee seizoen voor BikeExchange-Jayco. De 25-jarige Sloveense, die verloofd is met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, heeft het contract met haar huidige team verlengd tot 2024.

Zigart kwam in 2021 bij BikExchange-Jayco, nadat ze één jaartje op WorldTour-niveau had gereden bij Alé BTC Ljubljana. “Ik ben heel blij om te blijven”, zegt Zigart op de ploegsite. “Ik denk dat ik mijn plek in dit team gevonden heb, ik voel me comfortabel en thuis. De sfeer is wat ik ervan verwacht had, toen ik bij het team tekende en het voelt alsof ik hier thuis hoor. Dat is waarom ik besloot dat het goed voor me zou om te blijven en hier verder te groeien.”

“Ik heb het gevoel dat ik meer potentie heb om tot uiting te laten komen. Ik wil blijven leren, maar ook om andere meiden helpen om het beste resultaat te behalen. Natuurlijk, de dag dat ik voor eigen kansen kan koersen, zal ik ook heel blij zijn, maar dat is niet mijn voornaamste motivatie. Ik wil anderen blijven helpen, beter worden en mezelf verbeteren.”

Zigart schreef vorig jaar de slotrit van de door Annemiek gewonnen Ronde van Valencia op haar naam. Dit seizoen werd ze nationaal tijdritkampioene van Slovenië. Momenteel is ze actief in de Tour de France Femmes. Na zes dagen staat ze op de 89e plaats in het algemeen klassement.