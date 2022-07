Urán probeerde tijdwinst te boeken: “Maar geen goed gevoel na val”

Rigoberto Urán reed tijdens de negende etappe van de Ronde van Frankrijk even virtueel in het geel. De Colombiaan van EF Education-EasyPost zat mee met een omvangrijke kopgroep, maar deed uiteindelijk niet mee om de prijzen en moest in de finale zelfs de favorieten nog laten gaan. Urán had nog last van zijn val van zaterdag, vertelde hij na afloop aan Eurosport/GCN.

“Ik probeerde wat tijd te winnen”, begint Urán, die uiteindelijk als 34ste binnenkwam, op meer dan zeven minuten van medevluchter Bob Jungels. Hij zakte van de 16de naar de 22ste plaats in het klassement. “Mijn gevoel is niet supergoed, nadat ik gisteren gevallen ben. Het lichaam moet herstellen. Ik probeerde het, maar de klim was zwaar. Voor mij is het belangrijkste dat ik het probeer, elke dag.”

“De moraal zit goed. Ik weet dat de Tour zwaar is, gisteren had ik een zware valpartij. Maar het meest belangrijke is de moraal en het elke dag proberen”, aldus Urán. De nummer twee van de Tour van 2017 bedankt tot slot de Colombiaanse fans: “Ze zijn er elke dag voor me, bedankt voor jullie steun.”