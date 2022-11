Unzué over Valverde: “Na zijn dopingschorsing is wel gebleken dat hij niks nodig had”

Alejandro Valverde is gestopt als wielrenner. Reden voor Eusebio Unzué, de ploegmanager van Movistar, om in gesprek met Cyclingnews uitgebreid terug te blikken op de carrière van Bala. Het ging onder andere over de schorsing die Valverde kreeg opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij Operación Puerto, het dopingschandaal rond dokter Eufemiano Fuentes.

Nadat hij bijna anderhalf jaar niet had mogen koersen, keerde Valverde begin 2012 terug in het peloton. Hij mocht weer aansluiten bij Movistar, dat Caisse d’Epargne had opgevolgd als sponsor van het team van Unzué. Die laatste stelt in gesprek met Cyclingnews dat de strengere regelementen in het wielrennen voordelig voor Valverde waren omdat zijn natuurlijke talent nu beter tot uiting kon komen.

“Hij kwam aan de top op het moment dat het systeem wat lakser was, maar na anderhalf jaar kwam hij terug en won hij gelijk zijn eerste koers”, doelt Unzué op de Tour Down Under 2012, waar Valverde de vijfde etappe op Old Willunga Hill won. In de elf wielerjaren daarna mocht Valverde nog talloze keren juichen, ook in de allergrootste koersen. “Het is uiteindelijk wel gebleken dat hij niks nodig had om een geweldige renner te zijn.”

“We waren ervan overtuigd dat hij terug zou keren op zijn oude niveau, en zowel in die eerste periode als tot voor kort, bleef hij winnen”, aldus de Movistar-ploegbaas, die niet in wil gaan op de vraag of de dopingschorsing terecht of onterecht was.

“We zouden zes nieuwe renners moeten contracteren”

Voortaan zal Unzué het dus zonder El Imbatido moet doen. Hij stelt dat Valverde garant stond voor resultaten, maar dat zijn team evenwel niet afhankelijk van hem was. “We genoten er gewoon van om hem te zien presteren in alle soorten koersen, behalve Parijs-Roubaix.”

“Hij vocht met de beste sprinters, de beste klassiekercoureurs, de beste puncheurs, in klimtijdritten, in rittenkoersen van een week… Om alles te doen wat hij deed, zouden we zes nieuwe renners moeten contracteren. En in een sport waar iedereen zegt dat het niveau van de koersen steeds verder stijgt en de kwaliteiten van de renners steeds meer toenemen, was hij tot alles in staat, en meer. Het is een voorrecht geweest om dat te mogen aanschouwen.”