Unzué (Movistar): "Amador en Acquadro hebben een contract getekend" vrijdag 27 december 2019

Koerst Andrey Amador volgend jaar nu voor Movistar of Team Ineos? De Costa Ricaan is al een tijdje de hoofdrolspeler in een heuse transfersoap. Eusebio Unzué, de grote baas bij Movistar, is duidelijk in een uitgebreid interview met El Confidencial. “Amador en zijn manager hebben bij ons een contract getekend.”

Movistar maakte in juli bekend dat de 33-jarige Amador had bijgetekend bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar eind september kwam naar buiten dat de Costa Ricaan een streep had gezet door het akkoord en naar Team Ineos zou vertrekken. Sindsdien verkeert de coureur in onzekerheid.

Maar volgens Unzué is er geen onduidelijkheid in ‘de zaak’ rondom Amador. “We hebben een voorcontract in ons bezit, ondertekend door Amador en zijn manager”, doelt Unzué op rennersmakelaar Giuseppe Acquadro. “Het is nu aan de UCI om de zaak op te lossen. Andrey zal het allemaal moeten uitleggen.”

Oplossing

“Ze hebben allebei een probleem, aangezien de UCI nu twee ondertekende contracten heeft binnengekregen. Heeft Acquadro gezegd dat hij niks heeft ondertekend? Wacht maar, aangezien de deal vlak voor de Giro d’Italia is afgerond”, zo vertelt Unzué, die overigens wel bereid is om de renner te laten gaan.

“Maar dan zal hij wel een vergoeding moeten betalen, op basis van de bestaande wetgeving. We kunnen het conflict makkelijk oplossen: als Andrey betaalt, is hij vrij om te koersen voor Team Ineos.” De internationale wielerunie zal nog voor de jaarwisseling beide partijen inlichten.