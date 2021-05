Uno-X uit Ronde van Hongarije door coronageval

De renners van Uno-X zijn vandaag in de Ronde van Hongarije niet meer aan de start verschenen. Een externe stafmedewerker van de ploeg in de teambubbel is positief getest op het coronavirus, waardoor de Noorse formatie de koers moest verlaten.

Uno-X meldde het nieuws zelf via social media. Hoewel alle renners negatief testten, mocht de ploeg niet verder rijden. “Laten we zeggen dat we nogal teleurgesteld zijn”, schreef het team.

Na drie dagen stonden Erlend Blikra en Torstein Træen er het best voor in het klassement, op 24 seconden van leider Phil Bauhaus. Blikra was in de openingsetappe als achtste over de streep gekomen. Ook Niklas Larsen en Kristoffer Halvorsen waren al bij de beste tien geëindigd.

External staff member C-19 positive inside our team bubble. All riders are negative. We are out of the @Tour_de_Hongrie. Let’s just say that the despair is present 😥#staysafe https://t.co/ak4SZOslpS — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) May 15, 2021