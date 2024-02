donderdag 8 februari 2024 om 09:59

Uno-X Mobility bevestigt komst van Odd Christian Eiking

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar het is nu ook definitief: Odd Christian Eiking heeft een contract getekend bij Uno-X Mobility. De 29-jarige Noor verkeerde lange tijd in onzekerheid over zijn toekomst, nadat zijn verbintenis bij EF Education-EasyPost niet werd verlengd.

Eiking, die in 2021 meerdere dagen de rode leiderstrui droeg tijdens de Vuelta a España, werd recent ook al gelinkt aan zijn oude ploeg Intermarché-Wanty. Dat draaide uiteindelijk op niets uit, maar de puncheur krijgt bij Uno-X Mobility toch de kans om zijn carrière voort te zetten. Eiking tekent voor één seizoen.

Eiking kon dus niet rekenen op een contractverlenging bij zijn vorige werkgever EF Education-EasyPost, maar reed vorig jaar nog wel meerdere aardige uitslagen bijeen. Zo werd hij tweede in de slotetappe van de Arctic Race of Norway, elfde in de Tour of Norway en de Trofeo Serra de Tramuntana en twaalfde in de Japan Cup.

Selectie compleet

De Noorse wielerploeg had 29 renners onder contract staan en kon dus nog één plek invullen, voordat het maximum van 30 renners werd bereikt. Het is ook meteen de eerste transfer voor de nieuwe Uno-X-manager Thor Hushovd. De wereldkampioen van Wollongong (2010) volgt Jens Haugland op, die nog wel betrokken blijft bij het team.

Eiking is de negende en laatste aanwinst voor 2024, nadat de ploeg zich eerder al wist te versterken met Carl-Frederik Bévort, Magnus Cort, Andreas Leknessund, Markus Hoelgaard, Jonas Iversby Hvideberg, Johannes Kulset, Sakarias Koller Løland en Rasmus Bøgh Wallin. Bévort en Koller Løland komen over van de opleidingsploeg.

