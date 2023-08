donderdag 24 augustus 2023 om 11:16

‘Uno-X haalt bezem door selectie: meerdere Deense renners vertrekken’

Uno-X was de voorbije weken al zeer druk op de transfermarkt: de Noorse formatie wist zich reeds te versterken met onder meer Magnus Cort, Andreas Leknessund en Jonas Hvideberg. Daar staat echter ook het (nakende) vertrek van meerdere Deense renners tegenover.

Volgens de Deense krant Ekstra Bladet zijn Lasse Norman Leth (31), Jonas Gregaard (27), Niklas Eg (28) en Jacob Hindsgaul (23) op weg naar de uitgang. Deze renners beschikken over een aflopend contract en moeten op zoek naar een andere werkgever. Ook Niklas Larsen zit op de wip: de 26-jarige renner beschikt eveneens over een aflopende verbintenis, maar het is nog onduidelijk of hij ook moet vertrekken.

Dat de wegen van Gregaard en Uno-X gaan scheiden, is toch opvallend. De 27-jarige klimmer wist zich dit jaar namelijk nog meerdere keren in de kijker te rijden. Zo won hij met zijn aanvallende manier van koersen de bergtrui in Parijs-Nice. Verder maakte hij deel uit van de selectie van Uno-X voor de Tour de France. Gregaard eindigde uiteindelijk als 43ste in de Franse ronde. De Deen zou voorlopig nog nergens anders hebben getekend.

Kwaliteitsinjectie

Ekstra Bladet heeft de ploegleiding van Uno-X om een reactie gevraagd, maar de leiding onthoudt zich momenteel van commentaar. De formatie heeft momenteel 27 renners onder contract staan voor 2024. Uno-X heeft grote ambities voor de komende jaren. Bij de volgende WorldTour-cyclus in 2026 willen de troepen van teammanager Jens Haugland namelijk doorstoten naar het hoogste niveau.

De ploeg wist met Magnus Cort en Andreas Leknessund al twee toppers aan te trekken voor volgend jaar. Jonas Iversby Hvideberg (Team dsm-firmenich), Markus Hoelgaard (Lidl-Trek), Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras) en Carl-Frederik Bévort, Johannes Kulset en Sakarias Koller Løland (opleidingsploeg van Uno-X) zijn de andere nieuwkomers.