Uno-X debuteert met winnaar Ronde van de Toekomst in Omloop Het Nieuwsblad

De selectie van Uno-X voor de Omloop Het Nieuwsblad herbergt de meest recente winnaar van de Ronde van de Toekomst. Het Noorse ProTeam, dat debuteert in de Vlaamse seizoensopener, heeft namelijk Tobias Halland Johannessen opgesteld. Ook Rasmus Tiller kleurt de selectie.

Voor de nog maar 22-jarige Johannessen is het zijn eerste Vlaamse voorjaarskoers ooit. Vorig jaar eindigde de Noorse klimmer op het beloften-WK in Vlaanderen als 83ste, nadat hij een week eerder nog derde was geworden in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik.

Ook dit seizoen maakt Johannessen al indruk, want in de Ster van Bessèges won hij de bergop aankomst naar Le Mont Bouquet. Hij versloeg daar onder meer Jay Vine, Clément Champoussin Pierre Latour en Bauke Mollema. In het eindklassement van de Franse rittenkoers werd hij uiteindelijk derde.

Omloop van het Hageland

Rasmus Tiller is de enige renner in de Uno-X-selectie die de Omloop al eens reed. In 2019 en 2020 haalde hij namens respectievelijk Dimension Data en NTT de finish niet. Sinds hij terug is in Noorse dienst, heeft Tiller sterke uitslagen gereden. Zo won hij vorig jaar Dwars door het Hageland, werd hij tweede in Le Samyn en tweede in Binche-Chimay-Binche. Ook behaalde hij ereplaatsen in Tro-Bro Léon en de Antwerp Port Epic.

Zondag komt Uno-X ook in actie in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar die selectie heeft het Noorse team nog niet gepresenteerd.

