maandag 4 december 2023 om 12:44

Uno-X breekt contract van Anouska Koster open tot eind 2026

Anouska Koster blijft tot tenminste drie jaar bij Uno-X. De Friezin had nog een contract tot eind 2024, maar die verbintenis is opengebroken en verlengd tot eind 2026. Dat maakt de Noorse ploeg bekend op sociale media.

Voor Koster was 2023 haar eerste seizoen bij Uno-X. De 30-jarige renster reed eerder onder meer voor Rabobank-Liv, Parkhotel Valkenburg en Jumbo-Visma. Haar laatste zege dateert uit 2019, toen ze een etappe won in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. In 2016 werd ze in Zeeland verrassend Nederlands kampioene op de weg.

Het afgelopen seizoen werd Koster zesde in de Omloop Het Nieuwsblad, derde in het Ceratizit Festival Elsy Jacobs en vierde op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Ook eindigde ze als derde in de door Yara Kastelijn gewonnen derde etappe van de Tour de France Femmes. Ze droeg daarna één dag de bolletjestrui.

Anouska Koster 🇳🇱 Friesland, headwind and a heart made for racing. The former Dutch champion is for sure a keeper.

Confirmed racer for Uno-X until the end of 2026.#development

📸: ASO pic.twitter.com/b35Okn7cuo

— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) December 4, 2023