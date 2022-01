Uitslagen nationale kampioenschappen veldrijden 2022

Overzicht

Dit weekend wordt in diverse landen gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Onder andere in Nederland en België worden de kampioenstruien verdeeld. WielerFlits bundelt in dit overzicht alle winnaars.

België, vrouwen

Sanne Cant

Marion Norbert Riberolle

Laura Verdonschot

België, mannen – 9 januari







Tsjechië, vrouwen

Kristyna Zemanová

Tereza Vanicková

Nikola Bajgerova

Tsjechië, mannen

Michael Boros

Jakub Toupalik

Adam Toupalik

Duitsland, vrouwen

Elisabeth Brandau

Lisa Heckmann

Stefanie Paul

Duitsland, mannen – 9 januari







Luxemburg, vrouwen

Christine Majerus

Isabelle Klein

Suzie Godart

Luxemburg, mannen

Scott Thiltges

Raphaël Kockelmann

Ken Conter

Dit overzicht wordt aangevuld.