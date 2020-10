Uitslag Winactie Giro d’Italia : Wie wint de Merida Reacto?

Tijdens de Giro d’Italia organiseerden we op WielerFlits een winactie, waarbij dagelijks de top drie van de etappe voorspeld kon worden. Vandaag maken we de winnaar van de hoofdprijs bekend.

In totaal hebben 2.887 wielerliefhebbers een voorspelling doorgestuurd. Iedereen die op één van de dagen de volledige top drie goed had, maakte kans op de hoofdprijs rijs: een Merida Reacto racefiets t.w.v. € 2.699,-. In totaal hebben 40 personen het podium van een etappe correct voorspeld.

De volgende persoon is door loting als winnaar aangewezen:

Arjan van Horssen

Arjan, gefeliciteerd met je prijs!

De namen van alle dagwinnaars zijn hier terug te vinden. Niets gewonnen? Niet getreurd! De komende weken zijn er met nieuwe winacties wederom mooie prijzen te winnen.